Diyarbakır\'da Oturma Eylemi Sürüyor

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Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aile sayısı 380'e yükseldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Mardin'den gelen Kamile ve Abdurrahman Karagöz, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan oğlu Hamdullah Karagöz'e (33) teslim olması çağrısında bulundu.

Abdurrahman Karagöz, gazetecilere, Mardin'den geldiğini ve çocuğunu PKK'dan istediğini söyledi. Karagöz, "Devletimiz arkamızdadır. Kobani olaylarında kayboldu. İhtiyarız, çocuğumuzun gelmesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR