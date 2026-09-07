Diyarbakır'da perakende denetimlerinde esnafa 8 milyon 128 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da perakende denetimlerinde esnafa 8 milyon 128 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır\'da perakende denetimlerinde esnafa 8 milyon 128 bin lira ceza kesildi
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Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, ocak ayından itibaren perakende satışa sunulan ürün gruplarına yönelik denetimlerde 4 bin 151 firmayı inceledi; 75 bin 532 ürünü kontrol ederek 8 milyon 128 bin 158 lira idari para cezası uyguladı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünün ağustos ayından itibaren kırtasiye esnafına yönelik denetimleri devam ederken, perakende satışa sunulan ürün gruplarına yönelik ocak ayından itibaren yapılan denetimlerde ise 8 milyon 128 bin 158 lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Ticaret Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik başlatılan denetimler sürüyor. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kırtasiyede denetim gerçekleştirdi. Burada konuşan İl Müdürü Zafer Atik, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak piyasada haksız ticari uygulamaların önüne geçmek, adil bir ticari ortam sağlamak ve tüketicilerin haklarını en üst seviyede korumak amacıyla saha denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Bu çerçevede, Bakanlık talimatları doğrultusunda özellikle okulların açılmasına yakın bir zaman kala ağustos ayından itibaren yoğun denetimler sürdüklerini kaydeden Atik, "Kırtasiye denetimlerimizde özellikle kasa ve reyon arasında fiyat farkının bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda fiyat etiketlerinin ürün gruplarında olup olmadıklarına da bakıyoruz. Buradaki amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak, ağustos ayından itibaren özelikle kırtasiyelere yönelik yapmış olduğumuz denetimlerde 204 kırtasiye esnafımıza ziyaret gerçekleştirdik. 4 bin 357 ürün kontrollü yaptık. Bunu yaparken bakanlığımızın rehberlik görevini gerçekleştirdik. Ürün gruplarında fiyat etiketlerinde bulunması gereken unsurları tek tek denetim personellerimiz aktardılar" dedi.

Denetimlerin sadece kırtasiye ürünlerine yönelik gerçekleşmediğini ifade eden Atik, "Perakende satışa sunulan bütün ürün gruplarına ocak ayından itibaren denetim yaptık. 4 bin 151 firmaya gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 75 bin 532 ürün grubuna baktık. Burada ticaret il müdürlüğümüz olarak ihlal edilen, tespit edilen ürünlerle ilgili 8 milyon 128 bin 158 lira gibi idari yaptırım kararımız oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da perakende denetimlerinde esnafa 8 milyon 128 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da perakende denetimlerinde esnafa 8 milyon 128 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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