Diyarbakır'da Sahte Altın Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sahte Altın Dolandırıcısı Yakalandı

Diyarbakır\'da Sahte Altın Dolandırıcısı Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuya sahte altınları satmaya çalışan L.K., kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen şüphelinin daha önce üç farklı kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

09.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elindeki sahte altınları bir kuyumcuya satmaya çalışan L.K. (26), kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı. Sahte altın dolandırıcısı, iş yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bismil ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.K. (26) isimli şüpheli, elindeki bilezikleri çıkarıp kuyumcuya satmaya çalıştı. Kuyumcu, altınların sahte olduğunu fark etmesiyle durumu Bismil Asayiş Büro Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bismil Asayiş Büro ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışma neticesinde şüpheli L.K.'nin kent merkezinde üç farklı kuyumcunun 350 bin liralık dolandırılması olayının şüphelisi olduğunu fark etti. L.K.'nın yapılan üst aramasında 5 adet sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Gözaltına alınan L.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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