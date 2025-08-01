Diyarbakır'da saman yüklü kamyonun trafikteki tehlikeli seyri kameralara yansıdı.
Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki kamyondan samanlar yola döküldü. Rüzgarın etkisiyle diğer araçların camlarına savrulan samanlar görüş açısını kapattı. Trafiği tehlikeye sokan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Saman Yüklü Kamyon Tehlike Saçtı - Son Dakika
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