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Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde babasıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Beşir Tunç (20), boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi kırsal Değirmenli Mahallesi'nde Beşir Tunç (20), babasıyla birlikte piknik yapmak için mahalleden geçen Dicle Nehri suyu kenarına geldi. Burada serinlemek için suya giren Tunç, bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde arama çalışması başlatan ekipler, Tunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri, Tunç'un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.