Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde babasıyla birlikte piknik yapmak için Dicle Nehri'ne giden Beşir Tunç (20), serinlemek için suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi ve Tunç'un cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.07.2024 21:42
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Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde babasıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Beşir Tunç (20), boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi kırsal Değirmenli Mahallesi'nde Beşir Tunç (20), babasıyla birlikte piknik yapmak için mahalleden geçen Dicle Nehri suyu kenarına geldi. Burada serinlemek için suya giren Tunç, bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde arama çalışması başlatan ekipler, Tunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri, Tunç'un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır\'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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