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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Siverek yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Diyarbakır-Siverek yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup yanındaki 3 kişiyle birlikte indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamına sirayet etti. Araç alev topuna dönerken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.