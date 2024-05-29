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Diyarbakır'da silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki kişi, bıçaklı ve silahlı kavgaya girişince yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi 624'üncü Sokak'ta O.K. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. silahla, O.K. ise bıçakla birbirini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.