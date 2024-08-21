Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Hastanede devam eden bıçaklı ve palalı kavgada da 5 kişi yaralandı.

21.08.2024 10:17
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Hastanede devam eden bıçaklı ve palalı kavgada da 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Tabancayla yaralanan İ.H.H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu haber alan tarafların yakınlarının hastaneye gelmesi sonrası kavga hastane bahçesinde devam etti. Pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada S.S.H, M.H., A.H. ile M.N.Ç. ve Ş.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane bahçesindeki kavga polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı. Yaralılardan M.N.Ç. ve Ş.Ç. Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, diğerleri ise olay yerindeki hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kayapınar, 3-sayfa, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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