Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda sonucunda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, olay yeri ve bir araçta inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
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