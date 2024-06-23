Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Diyarbakır'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu için anlaşma masasına oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7. Sokak'ta iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, sokaktaki tarım ürünlerinin satıldığı bir dükkanda anlaşma için toplandı. Anlaşmanın sağlanamaması üzerine iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, gruptaki S.Y., H.Y., F.T. ile o esnada yoldan geçen R.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR