Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
17.02.2026 11:49
Müteahhit ve emlakçı arasında tadilat yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' nedeniyle çıkan silahlı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi silahla yaralanmıştı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müteahhit ile emlakçı arasında binanın tadilatı konusunda çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.Ç. ve O.V. ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı kameraya yansıdı

Öte yandan, silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Silah seslerinin duyulduğu görüntülerde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi, yerde yatan şahsın silahını alarak etkisiz hale getiriyor. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca karşılıklı 2 şahsın aynı zamanda yaralı olduğu için tedavilerinin bitiminin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Emlak, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
