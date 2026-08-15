Diyarbakır\'da Silahlı Olay: 1 Ölü, 2 Tutuklu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz Bağlar ilçesinde 05.08.2026 tarihinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli H.D. ile suça sürüklenen çocuk (S.S.Ç.) S.F. yakalanmıştır. Yapılan soruşturmanın ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli H.D. ve suça sürüklenen çocuk S.F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.