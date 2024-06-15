Diyarbakır'da Tarlada Çalışırken Gölete Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gece tarlada çalıştığı esnada traktörüyle sulama göletine düşen 66 yaşındaki Mehmet Çakmak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, 04.20 sıralarında kırsal Kalecik Mahallesi'nde Mehmet Çakmak (66) isimli çiftçi tarlada traktörüyle çalıştığı esnada sulama göletine düştü. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri, gölet içinde yaptığı aramada Çakmak'ın cansız bedenine ulaştı. 66 yaşındaki çiftçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR