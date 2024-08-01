Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesi kırsalında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çekenlerin olduğu videoda bulunan 5 kişinin düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlükleri ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "1 Ağustos 2024 günü Dicle ilçesinde 7 şahsa yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adli işlemleri tamamlanmak üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR