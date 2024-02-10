Diyarbakır'da tırda 72 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tırda 72 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır'da bir tırda 72 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mardin'den Diyarbakır istikametine giden tırda 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 72 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 organizatör ise adli işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

10.02.2024 20:47
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Diyarbakır'da tırda 72 kaçak göçmen yakalandı

Gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir tırda 72 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Mardin'den Diyarbakır istikametinde olan tır içerisinde Türkiye'ye kaçak yollarla yasa dışı giriş yapan 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere 72 yabancı uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan 1 organizatör, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Diyarbakır\'da tırda 72 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

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