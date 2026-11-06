Diyarbakır\'da Tofaş ile meyve yüklü kamyonet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Tofaş ile meyve yüklü kamyonet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 500 Evler semtinde Tofaş marka otomobil, aynı yönde giden meyve ve sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, kamyonetteki meyve ve sebzeler yola döküldü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da Tofaş otomobil aynı yönde ilerleyen meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen sebze ve meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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