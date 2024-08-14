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Diyarbakır'da trafik denetimi: 857 araç ve sürücüsüne ceza yağdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da trafik polisleri 9 Temmuz tarihinden bu güne kadar 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Bulvarı ve Stadyum çevresinde denetim gerçekleştirdi. 9 Temmuz'dan bu güne kadar yapılan çalışmalarda; 43 araca abartı egzozla çevreye rahatsızlık vermekten, 279 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye drift atmaktan, 30 araç ve sürücüsüne tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan caza uygulandı.

Bu kapsamda 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası uygulanıldı, 296 sürücü belgesine el konularak 82 araç trafikten men edildi.