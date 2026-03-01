Diyarbakır\'da Trafik Kazası

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
