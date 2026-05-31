Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin alt geçitte duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ortaviran Mahallesi'nde 20 ADU 22 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçitte duvara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?