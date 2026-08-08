Diyarbakır'da Traktör Römorkunda Tehlikeli Yük - Son Dakika
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Diyarbakır'da Traktör Römorkunda Tehlikeli Yük

Diyarbakır\'da Traktör Römorkunda Tehlikeli Yük
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Ağaç dallarıyla dolu traktör römorku, sürücüleri şaşırttı ve trafiği tehlikeye soktu.

Diyarbakır'da, ağaç dallarının traktör römorkuna yüklenme şekli görenlerin dikkatini çekti.

Silvan Bulvarı Teknokent Kavşağı'nda seyir halinde olan sürücüler, yolda adeta kendi kendine ilerleyen devasa bir ağaç dalı yığınıyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. İlk bakışta yolun ortasında hareket eden büyük bir ağaç kütlesi gibi görünen görüntünün arkasından bir traktör ve römorku çıktı. Römorkuna kapasitesinin çok üzerinde yeşil dallar ve çalılar yüklenen traktör, yükün büyüklüğü nedeniyle neredeyse tamamen gözden kayboldu.

Arkasından gelen araç sürücülerinin şaşkınlıkla cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerde, aşırı yüklenmiş römorkun hem arkadaki araçların görüş açısını kapattığı hem de trafikte tehlikeye davetiye çıkardığı görüldü.

Teknokent Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına doğru ilerleyen traktörün yeşil yüküyle tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Traktör Römorkunda Tehlikeli Yük - Son Dakika

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