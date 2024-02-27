Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında uçurumdan düşen bir vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Bağlar ilçesi kırsal alanda ismi öğrenilemeyen bir kişi uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yaralı vatandaş kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. - DİYARBAKIR
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Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
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