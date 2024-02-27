Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı

Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında ismi öğrenilemeyen bir kişi gece saatlerinde uçurumdan düştü. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yaralı vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

27.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsalında uçurumdan düşen bir vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Bağlar ilçesi kırsal alanda ismi öğrenilemeyen bir kişi uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yaralı vatandaş kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uçurumdan düşen vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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