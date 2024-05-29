Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 113 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 113 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonunda 113 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, jandarma tarafından 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmekti. Ele geçirilen kenevir bitkileri numuneleri alındıktan sonra imha edildi.

29.05.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki ayrı noktada jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 113 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Hani ilçesi Yukarıturalı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu operasyonda, iki ayrı noktada ele geçirilen 113 bin kök kenevir bitkisinin numunesi alınmasını müteakip imha edildiği açıklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Operasyon, Jandarma, Kenevir, Hani, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 113 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:24 AK Parti’nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki konuda uyardı AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 12:53:52. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 113 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement