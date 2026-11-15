Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 381 hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 381 hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da uyuşturucu operasyonunda 381 hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 381 ecstasy hap, 294 sentetik ecza hap, 77 gram esrar ve 19,84 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 381 adet ecstasy hap, 294 adet sentetik ecza hap, 77 gram esrar ve 19,84 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kaynartepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün söz konusu adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 381 adet ecstasy hap, 294 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 77 gram esrar, 65 parça halinde satışa hazır 19,84 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDiyarbakır3. SayfaBağlarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
Kenan Yıldız’dan sevenlerini üzen haber Kenan Yıldız'dan sevenlerini üzen haber
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:28
Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi’den Diyarbakır’a övgü
Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi'den Diyarbakır'a övgü
19:49
Galatasaray’da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
Galatasaray'da meslek sorusu: İlkay profesör, Singo pilot olurdu
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 20:58:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 381 hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android