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Diyarbakır'da yaya ve özel halk otobüsü şoförü kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da yaya ve özel halk otobüsü şoförü kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kişinin sıktığı kurşunların hedefi olan yaya ve özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır\'da yaya ve özel halk otobüsü şoförü kurşunların hedefi oldu
05.01.2024 - 22:32,  Güncelleme: 22:34
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Diyarbakır'da yaya ve özel halk otobüsü şoförü kurşunların hedefi oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki kişinin sıktığı kurşunların hedefi olan yaya ve özel halk otobüsü şoförü yaralandı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla ateş açtı. Bu esnada yoldan geçen Aydın T. ile seyir halindeki 21 H.O. 1109 plakalı özel halk otobüsü şoförü Serkan A., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Başından yaralanan otobüs şoförü Serkan A. ve Aydın T'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da yaya ve özel halk otobüsü şoförü kurşunların hedefi oldu - Son Dakika


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