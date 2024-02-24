Diyarbakır'da metruk yapıya terk edilen bebeğin annesi kendini böyle savundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da metruk yapıya terk edilen bebeğin annesi kendini böyle savundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.

24.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:16
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin (26) ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

ANNE KISA SÜREDE YAKALANDI

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakan anne: Pişmanım

BIRAKTIKTAN SONRA PİŞMAN OLMUŞ

Gözaltına alınan anne M.C. için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.'nin yeni doğum yaptığı öğrenildi. Yeni doğan bebeğin de hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede olan ve tedavisi süren M.C.'nin alınan ifadesinde, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Diyarbakır\'da metruk yapıya terk edilen bebeğin annesi kendini böyle savundu
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da metruk yapıya terk edilen bebeğin annesi kendini böyle savundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sait turk: Allah cezanızı versin inşallah, istemiyorsanız baştan önlemini alınsana! nasılsın kıyıyorsunuz yahu? 105 5 Yanıtla
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