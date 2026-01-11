Zabıta bürosuna taşlı saldırı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Turizm Bürosu'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Büyükşehir belediyesi Zabıta Turizm Bürosu'na taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, büroda maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR
