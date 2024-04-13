Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çocukların kavgasına karışan iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün çocuklar arasında çıkan kavgaya bugün akşam saatlerinde aileler dahil oldu. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan bazıları yakınları tarafından hastanelere kaldırılırken, kimisi ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaralılardan M.Ö. (53) kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, C.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da çocuk kavgasında kan aktı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan sokak kavgasında tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)