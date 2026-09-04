Diyarbakır Ergani'de mini seradaki 5 bin 400 kök kenevir operasyonla ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani'de mini seradaki 5 bin 400 kök kenevir operasyonla ele geçirildi

Diyarbakır Ergani\'de mini seradaki 5 bin 400 kök kenevir operasyonla ele geçirildi
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Diyarbakır Ergani'de düzenlenen operasyonda, mini serada yetiştirilen 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. Yaklaşık 1 ton skunk-esrar elde edilebileceği belirtilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin mini serada yetiştirildiği görüldü.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı kenevir ekimine yönelik 3 Eylülde Ergani'de gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 ton skunk-esrar maddesi elde edilebilecek 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek yerinde imha edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Ergani'de mini seradaki 5 bin 400 kök kenevir operasyonla ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Ergani'de mini seradaki 5 bin 400 kök kenevir operasyonla ele geçirildi - Son Dakika
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