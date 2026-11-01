Diyarbakır Kayapınar'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde yangın çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde yangın çıktı

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Diyarbakır Kayapınar\'da 5 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki evde yangın çıktı
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Diyarbakır Kayapınar\'da 5 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki evde yangın çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
DiyarbakırKayapınar3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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