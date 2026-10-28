Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadı - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadı

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Diyarbakır Kayapınar\'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadı
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Diyarbakır Kayapınar\'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadı
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Diyarbakır Kayapınar'da dün gece gök gürültülü sağanak sırasında iki apartmana yıldırım isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan bulunmazken apartmanların bazı bölümlerinde hasar meydana geldi; bölgeye tedbir için sağlık ekipleri yönlendirildi ve hasar tespiti başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki apartmana yıldırım isabet etti.

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Kayapınar ilçesinde iki apartmana yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanın bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayın ardından bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırKayapınar3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadı - Son Dakika
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