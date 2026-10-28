Diyarbakır Kayapınar\'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadı

Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, kimse ölmedi, yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kayapınar'da dün gece gök gürültülü sağanak sırasında iki apartmana yıldırım isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan bulunmazken apartmanların bazı bölümlerinde hasar meydana geldi; bölgeye tedbir için sağlık ekipleri yönlendirildi ve hasar tespiti başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki apartmana yıldırım isabet etti.
Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Kayapınar ilçesinde iki apartmana yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanın bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayın ardından bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA
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