Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Bilançosu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Bilançosu Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçe kırsalında çıkan yangının ağır bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın, dronla görüntülendi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda hayvan telef oldu. Bölgeye UMKE, AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21.06.2024 15:24
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçe kırsalında dün gece çıkan yangının ağır bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının bilançosu dronla görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde bir anda alevler yükseldi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tüm çevreyi sardı. Köylüler, yangına traktörler ile müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kontrol altına alınmayan yangın, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyü kırsalına kadar ilerledi. Saatlerce kontrol altına alınamayan yangının alevleri gökyüzünü kızıla boyadı. 4 köyü etkisi altına alan alevler, 41 araç ve 150 personelin müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan vatandaşlar, ambulansla Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa hastanelerine kaldırıldı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bölgeye intikal ederken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise yaralıların götürüldüğü Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesine geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Yerlikaya ve Koca, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Koyun sürüsü telef oldu"

Yangın faciasında alevlerin içinde kalan onlarca hayvan telef oldu. Alevlerin arasında kalan sürünün görüntüsü yürekleri sızlattı. Çiftçiler ekinleri sulamak için arazide kullandıkları binlerce sulama boruları alevlerin içinde kül olurken, alevlerin içinde kalan bir traktör ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında hayatını kaybeden Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40) ve Remzi Yılmaz hayatını kaybetti. Şeyhmus Demir ve Hasan Demir defnedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Bilançosu Ortaya Çıktı - Son Dakika

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