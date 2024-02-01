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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'nın katil zanlısı yakalandı

İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı, Beyoğlu'nda yakalandı. 24 yaşındaki E.B. isimli zanlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının 9 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yakalamanın duyurusunu yaptı.

01.02.2024 15:58
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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren ve Beyoğlu'nda yakalanan katil zanlısı 24 yaşındaki E.B. ifadesi alınmak İstanbul Asayiş Şube müdürlüğüne götürüldü.

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ramazan Pişkin'i öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri katil zanlısının 24 yaşındaki E.B. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu katil zanlısı E. B., Beyoğlu'nda kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

9 suç olduğu tespit edildi

Saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı E. B.'nin inşaat işçisi olduğu ve kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmadan dolayı 9 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Katil zanlısı E. B. ifadesi alınmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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