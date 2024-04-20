DJ\'in Eski ve Yeni İşyerine Silahlı Saldırı

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Beyoğlu'nda çalıştığı bir mekandan ayrılarak başka mekanda işe başladığı için eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından Esenyurt'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan DJ'in, bu kez de yeni çalıştığı işyerine ateş açıldı. Saldırı anı kameralara yansırken, DJ Muharrem Ülker, "Mekanın içerisinde 100 kişiye yakın müşteri vardı. Bunlara bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik (DJ) yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrılmıştı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçmişti.

Eski patron "gereğini yaparız" mesajı demişti

Ancak iddiaya göre, mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlenmişti. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba "Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız" içerikli bir mesaj atmıştı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrılmıştı.

"Görkem ve Veysi'nin selamı var" deyip saldırmıştı

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başlamıştı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrılmıştı. Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" dedikten sonra kendisine 3 el ateş etmişti, Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etmişti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansımıştı.

Eski patron "Babalar sözünü tutar" paylaşımı yapmıştı

Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Polis, Muharrem Ülker'in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Öte yandan, Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T. olaydan sonra sosyal medya hesabından "Babalar sözünü tutar" yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polisin yaptığı çalışmada tetikçiyi olay yerine bırakan şahsın ise gözaltına alındığı ancak serbest kaldığı ortaya çıktı.

Bu kez de DJ'in yeni mekanına ateş açılmıştı

Öte yandan, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.45 sıralarında bir saldırgan, DJ'in Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan yeni işyerine gelmişti. Bir süre işyeri çevresinde dolanan saldırgan ardından silahını çekerek mekana kurşun yağdırmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Mekandakiler ise panikle dışarıya çıkmıştı.

"Mekanın içerisinde 100 kişiye yakın müşteri vardı"

O esnada mekanda olan DJ Muharrem Ülker yaşananları anlattı. Ülker, "Beyoğlu'nda bir mekanda çalışıyordum. Bir patronum ayrılınca ben de ayrılmıştım. Bağcılar'da yeni bir mekanda işe başladım. Bir gün işten çıkıp eve gittiğimde arkamdan bir tetikçi şahıs elinde silahla bana doğru koşmaya başladı. Bana ateş etmeden önce görkem ve Veysi'in selamı var diyerek ateş etti. Ben kurtuldum fakat kurşunlar kapıya isabet etti. Polise gidip şikayetçi oldum ancak çarşamba gecesi bir şahıs çalıştım mekanın önüne gelip ateş edip kaçtı. Mekanın içerisinde 100 kişiye yakın müşteri vardı. Bunlara bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

Eski patronu kadın müşterileri silahla kovalamıştı

Diğer yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıkmıştı. Kadınlara dehşeti yaşatan Veysi T.'nin silahla birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanmış ancak adli makamlarca serbest kalmıştı. - İSTANBUL