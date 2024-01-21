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DNA Testi İçin Baba Morga Geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin üzerindeki elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Baba Osman Elmas, DNA testi vermek için morg önüne geldi ve kızını bulup götürmek istediğini söyledi.

DNA Testi İçin Baba Morga Geldi
21.01.2024 - 12:40,
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Gözyaşları arasında kızını arayan baba, bu kez DNA örneği vermek için geldi

Sahilde bulunan cesedin elbiseleri, 17 gün önce kaybolan üniversiteli Merve ile benzerlik gösterdi

Acılı baba: " Ben bir şekilde kızımı alıp gitmek istiyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, sahilde bulunan kadın cesedin üzerinde bulunan elbiseleri 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. DNA testi vermek için morg önüne gelen acılı baba Osman Elmas, "Kıyafetleri benziyormuş, ben bir şekilde kızımı alıp gitmek istiyorum" dedi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 17 gündür haber alınamıyor. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, Merve'nin en son görüldüğü Düden Park açıklarında dün çok sayıda ekiple arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirmişti. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı.

Acılı baba bu kez DNA örneği vermeye geldi

Dun ise Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Antalya'da 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Kızının arama çalışmalarını gözyaşları arasında yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Anneden ise DNA örneğinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.

"Kıyafetleri benziyormuş"

Morg önünde açıklamalarda bulunan baba Osman Elmas, "Aramalardan bir sonuç alamayınca biz İstanbul'a geri döndük. Devletimiz sağ olsun; denizde gerek deniz polisi olsun gerekse sahil güvenlik ekipleri çok sayıda arama gerçekleştirdi. Antalya emniyeti her zaman bizim yanımızda durdu. Dun bizi arayarak sahilde bir ceset vurduğunu söylediler. Kıyafetleri benziyormuş, DNA testi vermek için buraya geldik. Ben bir şekilde kızımı alıp gitmek istiyorum, Antalya halkı bizin yanımızda yer aldı. Herkese çok teşekkür ederim. Bulunan cesedin boynunda bir ameliyat izi varmış, diğer taraftan da vücut bütünlüğü olmadığı için kesin bir şey diyemediler. DNA testinde ortaya çıkacak, sonuçları 48 saat içerisinde netlik kazanacak. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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