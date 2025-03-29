Dnipro\'da Rus İHA Saldırısı: 4 Ölü, 21 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın geniş çaplı saldırısının büyük yıkıma ve yangınlara yol açtığı ifade edildi. Apartmanlar, garajlar, otel, 11 ev ve bir araç servis istasyonu ile 21 araçta yangın nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı. - DNİPRO