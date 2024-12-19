Doğubayazıt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.
Kaza, Doğubeyazıt ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sürücü D.O sevk ve idaresindeki 68 ABE 027 plakalı aracıyla D100-33 DKY'da seyir halindeyken Iğdır Kavsağı'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çapması sonucu meydana gelen kazada D.O, A.O ve A.K olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin olayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesine üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Doğubayazıt'ta Elektrik Direğine Çarpma: 3 Yaralı - Son Dakika
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