Doğum günü pastası canından ediyordu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında pastanın üzerindeki süsü çikolata zannederek yiyen genç, konak sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

ÇİKOLATA ZANNEDİP YİYİNCE CANINDAN OLUYORDU

Olay, Tarihi Çarşı bölgesindeki Eczacı Hidayet Derman Sokak'ta bulunan Hafsa Sultan Konağı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak için konağa gelen genç, pastanın üzerindeki süsü çikolata zannederek yedi. Bir süre sonra süsün boğazına kaçması üzerine genç, nefes almakta güçlük çekti.

KONAK SAHİBİ KURTARDI

Boğazına takılan cismi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan genci arkadaşları hastaneye götürmeye çalıştığı sırada durumu fark eden konak sahibi, gence Heimlich manevrası uyguladı. Manevra sayesinde süsün boğazından geçmesiyle genç rahat bir nefes alırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"RAHATSIZLIĞI VAR SANDIK"

Olayla ilgili Taner Yılmaz, "Bahçemize gelen genç grup misafirlerimiz vardı. Kendilerini gördüğümüzde rahatsız olduğunu düşündük, sürekli istifra ediyorlardı. İlk başta olayın ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra kapının önüne oturduğumuzda tam karşımızda sürekli istifra ediyordu bağırarak ses çıkarmaya başladı. Daha sonra otopark bölgesine doğru gittiğinde bir bayan arkadaş bize geldi. Biz, 'Ne oldu. Arkadaşınızla ilgili bir problem mi var, rahatsızlığımı var' dedik. Boğazına doğum günü pastasının plastiğinin kaldığını söyledi, nefessiz kaldığını söyledi. Daha sonra eşimle beraber otoparka doğru yöneldik" dedi.

"HERKESİN BU EĞİTİMİ ALMASI LAZIM"

Heimlich manevrasını gence uygulayan Şengül Yılmaz ise "Hasta olduğunu düşünmeye başladım. Personele sordum 'Neyi var' diye, onlarda aynısını söylediler. Daha sonra onlar hızla ilerlemeye başladılar otoparka doğru. Arkadaşları geri geldi, 'Ne problem var' dedim, 'Boğazında pastanın süsü kaldı' dedi. 'Yardım ister misiniz, yardım edebilirim. Eğitimim var' dedim. 'Çok seviniriz' dediler. Eşimle beraber otoparka yöneldim, 'Yardım ister misin' dedim zaten cevap veremedi, tam tıkanmaya geçmişti. O noktada ben hemen Heimlich manevrasına başladım. 1, 2, 3. hamlede zaten 'Yuttum abla' dedi, daha sonra rahatladı. Bence Heimlich manevrası eğitimini her yetişkinin alması gerekiyor. Her restoranın, her işletmenin muhakkak alması gerekiyor. Hayatımızda küçücük bir ilk yardım ilk saniyeler çok önemli bugün de bunu görmüş olduk. Herkesin alması ve zorunlu hale getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.