Doktora Kan Grubu İçin Saldırı - Son Dakika
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Doktora Kan Grubu İçin Saldırı

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İstanbul'da, ehliyet raporu isteyen şahıs, kan grubu için kan vermesi gerektiği söylenince doktora saldırdı.

29.11.2024 08:51
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Kan grubu için kendisinden kan isteyen doktora saldırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de ehliyet için rapor almaya çalışan şahıs, kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören'deki bir aile sağlığı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ehliyet için sağlık raporu almaya geldi. Sağlık ocağında çalışan aile hekimi, şahsa kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, doktora saldırıp küfür etmeye başladı. Görüntülerde, şahsın 'yıkarım burayı, bana rapor vereceksiniz' dediği duyuldu.

Doktora Kan Grubu İçin Saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doktora Kan Grubu İçin Saldırı - Son Dakika

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