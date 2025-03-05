Dolandırıcı 20 Yıl Hapisle Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı 20 Yıl Hapisle Yakalandı

Dolandırıcı 20 Yıl Hapisle Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 20 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı polis tarafından yakalandı.

05.03.2025 16:13
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dolandırıcılık suçundan, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 Mart 2025 günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Balıkesir Adli Makamları tarafından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı 20 Yıl Hapisle Yakalandı - Son Dakika

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