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Dolandırıcı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

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26.05.2025 10:34
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Dolandırıcı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Şarköy'de jandarmayı taklit ederek 1 milyon lira dolandıran R.D., Bilecik'te yakalandı.

-"Eşin Kaçakçı" yalanıyla 1 milyon dolandırdı, Jandarma nefes kesen operasyonla yakaladı

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Jandarmadan film gibi operasyon: Şarköy'de altın ve paraları alıp kaçan dolandırıcı Bilecik'te yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarmayı taklit ederek vatandaşı 1 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit parasından dolandıran şahıs, Bilecik'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Telefonda 'eşin silah kaçakçılığına karıştı' yalanıyla kandırdı

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde yaşayan H.A. isimli vatandaş, 24 Mayıs 2025 tarihinde jandarmaya başvurarak; kendisini telefonda Jandarma personeli olarak tanıtan bir şahsın, "Eşiniz silah kaçakçılığına karıştı. Temize çıkması için evdeki para ve ziynet eşyalarını bir çantaya koyup parka bırakmanız gerekiyor" diyerek baskı kurduğunu ve bu şekilde dolandırıldığını bildirdi.

1 milyon liralık vurgun

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına başvuran H.A.'nın beyanına göre; 22 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 9 adet tam altın, 2 adet gram altın, 2 adet bilezik, 4 adet yüzük, 1 adet altın kolye, 33 bin TL nakit para ve 2 bin 116 dolar olmak üzere yaklaşık 1 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolandırıcının eline geçti.

Jandarma çok yönlü soruşturma başlattı

İhbar üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Elde edilen görüntüler doğrultusunda olayın kiralık bir araçla gerçekleştirildiği tespit edildi ve şüphelinin R.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Kiralık araçla yakalandı, tüm ziynet eşyaları bulundu

Şüpheli R.D.'nin peşine düşen ekipler, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Kısa sürede kiralık araçla seyir halindeyken yakalanan R.D., gözaltına alındı. Müştekiye ait tüm para ve ziynet eşyaları eksiksiz şekilde ele geçirildi ve sahibine teslim edilerek vatandaşın mağduriyeti giderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan R.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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