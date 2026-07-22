Dolandırıcılara Dikkat! Yaşlı Kadın Polis Ekipleriyle Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılara Dikkat! Yaşlı Kadın Polis Ekipleriyle Kurtuldu

Dolandırıcılara Dikkat! Yaşlı Kadın Polis Ekipleriyle Kurtuldu
22.07.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de dolandırıcılar, yaşlı kadını savcı gibi arayıp parayı istedi. Polis ekipleri müdahale etti.

Nevşehir'de telefonla aradıkları yaşlı kadını kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan şüphelilerin planı, kadının caddede gördüğü polis ekipleri sayesinde bozuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şükran C.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtarak adının bir soruşturmaya karıştığını öne sürdü. Şüpheliler, kadının evindeki para ve altınların incelemeye alınması gerektiğini söyleyerek bunları kendilerine teslim etmesini istedi.

Dolandırıcılar, planlarının ortaya çıkmaması için de dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Telefonla görüştükleri sırada Şükran C.'ye, kendi numaralarını cep telefonuna "Oğlum" adıyla kaydettirdiler. Böylece kadının sarrafa ya da banka şubesine gitmesi halinde telefonla konuştuğu kişinin oğlu olduğu izlenimini vermeyi amaçladılar. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle para ve altınlarını bozdurmak için yola çıkan Şükran C., cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerini görünce şüphelenerek durumu anlattı. Kadının telefonunu inceleyen polis ekipleri, arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu belirledi. Ekipler, Şükran C.'ye hiçbir hakim, savcı ya da polis memurunun vatandaşları telefonla arayarak para, altın veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini anlatarak dolandırıcılık girişimini engelledi.

Polis ekipleri, vatandaşlara benzer yöntemlerle yapılan aramalara itibar etmemeleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya altın isteyen kişilere kesinlikle inanmamaları ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılara Dikkat! Yaşlı Kadın Polis Ekipleriyle Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:22:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Dikkat! Yaşlı Kadın Polis Ekipleriyle Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.