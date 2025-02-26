Dolandırıcılara Operasyon: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Dolandırıcılara Operasyon: 7 Gözaltı

Banka hesaplarını boşaltan şebekeye İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7 kişi yakalandı.

26.02.2025 19:49
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Vatandaşın banka hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi: 7 gözaltı

İSTANBUL - Ele geçirdikleri kimlik bilgilerini kullanarak aradıkları kişilere kendilerini 'banka görevlisi' olarak tanıtıp mobil uygulama üzerinden hesaplarını boşaltan şebekeye yönelik İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşaltan ve büyük bir vurgun gerçekleştiren şebekeyi tespit etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada, şebekeyi takibe alan polis, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibini sürdürdü. Vatandaşlara ait kimlik bilgilerini ele geçirerek kendilerini bir bankanın çalışanı gibi tanıtıp telefon üzerinden vatandaşları arayan, çeşitli aldatıcı yöntemler ile ikna ettikleri mağdurların hesaplarında bulunan tutarları mobil bankacılık üzerinden ya da banka şubelerinden 3. şahısların banka hesabına transfer eden suç ağının üyeleri tek tek belirlendi. Büyük bir vurguna imza atan şebekeye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip, fiziki takip ve analizler neticesinde ortak hareket eden 7 şüpheli, İstanbul ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı. Bu sabah özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda gözaltına alınan şebeke üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 9 mermi ele geçirildi. Dolandırıcılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şebeke üyeleri ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılara Operasyon: 7 Gözaltı - Son Dakika

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