Dolandırıcılardan 800 Bin TL Kurtarıldı - Son Dakika
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Dolandırıcılardan 800 Bin TL Kurtarıldı

Yalvaç'ta polis-savcı dedikleri dolandırıcılara 72 yaşındaki İ.D. durumu fark ederek şikayet etti.

21.12.2024 15:11
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde telefonla kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 72 yaşındaki vatandaşı 800 bin TL'sini transfer etmesi için ikna etmeye çalıştı. Durumu fark eden vatandaşın şikayeti üzerine emniyet ekipleri paranın transferini engelleyerek dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde telefonla kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 72 yaşındaki İ.D.'yi 800 bin TL'sini transfer etmesi için ikna etmeye çalıştı. Şüpheliler, vatandaşı kandırarak kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve ailesinin tehlikede olduğunu belirterek altınlarını bozdurmasını ve parasını bir hesaba transfer etmesini istedi. Durumu fark eden İ.D., şikayetçi olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Emniyet ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek dolandırıcıların planını engelledi ve 800 bin TL'nin transfer edilmesini önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılardan 800 Bin TL Kurtarıldı - Son Dakika

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