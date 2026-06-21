Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama

21.06.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye merkezli operasyonda 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 50 milyon lira haksız kazanç tespit edildi.

Osmaniye merkezli Adana ve Mersin'de dolandırıcılık olaylarında kullanılan açık hatların teminine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 50 milyon haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ülke genelinde 23 ilde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında kullanılan açık hatların temin edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. MASAK verileri ve elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında Osmaniye merkezli Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 flaş bellek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda Suriye uyruklu şahıs ile Türk vatandaşlarına ait kimlik fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Osmaniye, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Mersin, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 10:26:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.