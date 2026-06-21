Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama

Osmaniye merkezli Adana ve Mersin'de dolandırıcılık olaylarında kullanılan açık hatların teminine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 50 milyon haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ülke genelinde 23 ilde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında kullanılan açık hatların temin edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. MASAK verileri ve elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında Osmaniye merkezli Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 flaş bellek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda Suriye uyruklu şahıs ile Türk vatandaşlarına ait kimlik fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE