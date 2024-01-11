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Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Sürümden kazanıp, şüphe çekmediler' - Son Dakika
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Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Sürümden kazanıp, şüphe çekmediler'

Kırşehir merkezli yapılan operasyonda dolandırıcıların 'Damlaya Damlaya Göl Olur' yöntemiyle binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlar ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılar, vergi borcu ve trafik cezası gibi farklı bahanelerle kişilerden para talep ederken, kimlik bilgilerini de isteyerek şüphe çekmediler. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Dolandırıcılıkta yeni yöntem: \'Sürümden kazanıp, şüphe çekmediler\'
11.01.2024 - 19:52,
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Dolandırıcılıkta yeni yöntem: "Sürümden kazanıp, şüphe çekmediler"

'Damlaya damlaya göl olur' dediler, binlerce kişiyi aynı yöntemle dolandırdılar

KIRŞEHİR - Kırşehir merkezli yapılan operasyonda dolandırıcıların; 'Damlaya Damlaya Göl Olur' yöntemiyle binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar ekiplerince ortak yapılan operasyonda 'alışmadarandevu-işlemlerim.com' uzantılı sitede paylaşılan 0 850 numaradan iletişim kuran dolandırıcılar; 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu, trafik cezası gibi farklılıkları kullanarak binlerce kişiyi dolandırdı. İstanbul, Kırşehir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda; tamamı 22-27 yaş aralığında olan 13 kişi gözaltına alındı. Kırşehir Emniyeti'nde ifade veren şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Dolandırıcıların danışmanlık firması adı altında ulaştıkları kişilerden 1000 ile 5 Bin TL arasında para aldıkları, arayanlardan kimlik bilgilerini talep ederek şüphe uyandırmadıkları ortaya çıktı. Milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları tahmin edilen kişiler hakkında teknik ve fiziki takip yapıldı.

Şüpheli; H.M.S., E.D., D.O.Ç., K.T., E.C.S., B.U., S.T., A.U., S.K., F.Y., M.E., S.H., M.İ.M. işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Dolandırıcılık, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılıkta yeni yöntem: 'Sürümden kazanıp, şüphe çekmediler' - Son Dakika


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