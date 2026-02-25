Domaniç\'te İftar Öncesi Yangın

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iftara kısa süre kala bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu köyünde iftara yakın saatlerde Nejdet Çağlayan'a ait ve 4 kişinin yaşadığı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA