Tekneye giren ekiplerin kanı dondu! Bulunan 14 iskeletin yanından neler neler çıktı - Son Dakika
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Tekneye giren ekiplerin kanı dondu! Bulunan 14 iskeletin yanından neler neler çıktı

Tekneye giren ekiplerin kanı dondu! Bulunan 14 iskeletin yanından neler neler çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış bir halde tekne bulundu. Teknede 14 iskelet ve yasa dışı maddeler bulunurken, belgelerde kalıntıların Senegal ve Moritanya'dan gelenlere ait olduğu tespit edildi.

09.08.2024 13:25
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Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Mara Trinidad Snchez eyaletine bağlı Ro San Juan sahilinde akıntıya kapılmış bir halde tekne bulundu. Sivil Savunma, Dominik Donanması ve yerel yetkililer, teknede 14 iskeletin bulunduğunu açıklarken teknedeki belgelerde kalıntıların Senegal ve Moritanya'dan gelenlere ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

ÇANTALARDA BULUNAN UYUŞTURUCULAR ANALİZ EDİLECEK

Dominik Donanması tarafından yapılan açıklamada, menşei bilinmeyen teknenin yerel bir balıkçı tarafından bulunduğu ve yetkililere haber verildiği belirtildi. Teknede iskeletlerin yanı sıra cep telefonları, sırt çantaları ile Senegal ve Moritanya vatandaşlarına ait kimlik belgelerinin de bulunduğu aktarıldı.

Dominik Cumhuriyeti'nde korkunç olay! Teknede uyuşturucu maddelerle birlikte 14 ceset bulundu

Ayrıca bir sırt çantasında 12 paket kokain ya da eroine benzeyen bir madde tespit edildiği ve bu maddelere de tam olarak ne olduklarının belirlenmesi için daha detaylı analizler yapılmak üzere el konuldu. Açıklamada iskeletlerin olası hastalıkları önlemek için dezenfekte edildiği, daha sonra da incelenmek üzere adli tıpa gönderildiği kaydedildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde korkunç olay! Teknede uyuşturucu maddelerle birlikte 14 ceset bulundu

Yetkililer teknenin muhtemelen Avrupa'daki varış noktasından saptırılarak akıntılarla Karayipler'e sürüklenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Teknede bulunanların kesin ölüm nedeni bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Dominik Cumhuriyeti'nde korkunç olay! Teknede uyuşturucu maddelerle birlikte 14 ceset bulundu

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

2021 yılında da Karayipler'deki ada ülkesi Trinidad ve Tobago açıklarında bir teknede 14 cansız beden bulunmuştu. Ölenlerin Moritanyalı olduğu ve İspanyol Kanarya Adalarına ulaşmak üzere yola çıktıkları tespit edilmişti.

Benzer bir olayda ise Nisan'da Moritanya ve Mali'den 9 göçmenin bulunduğu bir tekne Brezilya kıyılarına varmıştı.

Dominik Cumhuriyeti'nde korkunç olay! Teknede uyuşturucu maddelerle birlikte 14 ceset bulundu
Dominik Cumhuriyeti'nde korkunç olay! Teknede uyuşturucu maddelerle birlikte 14 ceset bulundu
Kaynak: İHA

Dominik Cumhuriyeti, Moritanya, San Juan, Senegal, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekneye giren ekiplerin kanı dondu! Bulunan 14 iskeletin yanından neler neler çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekneye giren ekiplerin kanı dondu! Bulunan 14 iskeletin yanından neler neler çıktı - Son Dakika
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