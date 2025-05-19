Döner Bıçaklı Kutlama, İki Genç Gözaltında

İzmir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına ellerindeki döner bıçaklarıyla katılan ve görüntüleri sosyal medyaya düşen 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trenyol Süper Lig'in 36. haftasında, Kayserispor'u mağlup edip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kentin cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Yaya geçişine kapalı olan Konak Tüneli'nde ise taraftarlar yaya olarak yürüyerek şampiyonluğu kutladı. Tüneldeki 2 kişinin ellerinde döner bıçaklarıyla yürüdüğü görüntüler ise sosyal medyaya düştü ve büyük tepki topladı.

Gözaltına alındılar

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen 2 kişinin, 16 ve 17 yaşlarındaki çocuk oldukları ortaya çıktı. Döner bıçaklarıyla yürüyen G.D. (16) ve F.Ş. (17) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR