Dört elebaşı dahil 57 şüpheli yakalandı: Organize suç örgütleri çökertildi

3.Sayfa

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen "KUYU-5" operasyonlarında; Hatay merkezde Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Ak'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da Faris Çokkaynar'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. - ANKARA