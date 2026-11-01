Hatay\'da çalınan golden köpek bulundu: Şüpheliler \'benzettik\' savunması yaptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletli 2 kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan golden cinsi 'Tomi' isimli köpek, polis ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi. İki yıldır baktıkları köpeklerinin geri dönmesiyle Çetil ailesi mutluluk yaşarken, hırsızların Tomi'yi kendi köpeklerine benzeterek aldıklarını savunmaları dikkat çekti.

TASMAYI TAKIP MOTOSİKLETLE GÖTÜRDÜLER

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Aleyna Çetil'e, 2 yıl önce nişanlısı tarafından golden cinsi bir köpek hediye edildi. Ailenin Tomi adını verdiği köpek, kısa sürede evin bir parçası oldu. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Tomi'nin evde olmadığını fark eden aile, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 kişiden birinin çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı tasmayı köpeğe taktığı, ardından Tomi'yi motosiklete alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından polis ekiplerine şikayette bulunan aile, köpeklerinin bulunması için yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından çalınan Tomi bulunarak aileye teslim edildi. Çalınan köpeğine kavuştuğu için mutlu olan Çetil ailesi, Tomi'yi bulmalarında yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan, köpeği çalan 2 hırsızın köpeği kendi köpeklerine benzeterek alıp, götürdüklerini söyleyerek kendilerini savunması dikkat çekti.

KENDİ KÖPEKLERİNE BENZETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Tomi'ye kavuştukları için mutlu olduklarını ifade eden Yakup Çetil, "Tomi köpeğimiz geri geldi. Ailecek mutluyuz ve huzurluyuz. Çocuklarımızın da yüzü gülüyor. Köpeği çalan hırsızlar, köpeği yanlışlıkla götürdüklerini söylediler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Polis ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldular. Gerekli işlemleri yaparak sahip çıktılar. Birkaç gün önce üzüldük ama şimdi çok iyiyiz. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.